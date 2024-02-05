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Онколог Трякин назвал самые распространённые мифы о раке

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Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин перечислил основные заблуждения о раке.
Онколог Трякин назвал самые распространённые мифы о раке
  • Gettyimages.ru

«Главный миф, что если у меня выявят рак, то я всё равно умру — тогда зачем идти обследоваться? Только настроение портить», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, такую позицию занимают многие пациенты. Онколог обратил внимание на определённую неосведомлённость населения относительно онкологии.

«Также многие больные после назначения лечения уверены, что теперь им нельзя сладкое, молоко, мясо или витамины», — добавил онколог.

Ранее врач-дерматовенеролог сургутского кожно-венерологического диспансера Оксана Кормашова рассказала, что разработан алгоритм, который помогает выявить рак кожи при самодиагностике.

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