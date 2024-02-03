Собянин расширил льготы для инвесторов, строящих объекты культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым одобрил дополнительные меры, направленные на поддержку инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Об этом сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, власти установили единый коэффициент, равный 0,7, при исчислении льгот для районов за пределами Третьего транспортного кольца.

Коэффициент, как утверждается, стабилизирует условия для инвесторов. Кроме того, на всей территории кольца будет действовать нулевой коэффициент.

При этом для расчёта льготы при строительстве объектов культуры коэффициент увеличится до 0,8. Отмечается, что это должно мотивировать инвесторов возводить больше театров, музеев, галерей и прочих учреждений культуры.

Льготы распространяются только на тех инвесторов, которые возводят объекты в рамках проектов комплексного развития территорий.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.