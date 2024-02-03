В Москве госпитализировали рабочего, упавшего в вентиляционную шахту дома

Рабочий-монтажник упал с высоты десятого этажа, провалившись в вентиляционную шахту при выполнении работ по строительству жилого дома на набережной Марка Шагала в Москве, мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

В сообщении отмечается, что при выполнении работ были нарушены требования охраны труда. Во время инцидента рабочий занимался обслуживанием консоли строительного подъёмника.

«Рабочий 2001 года рождения в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц», — сообщили в пресс-службе.

По факту произошедшего была инициирована проверка. Следователи столичного СК занимаются осмотром места происшествия.

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