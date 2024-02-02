Аксёнов: число многодетных семей в Крыму увеличилось до 32 тысяч за десять лет

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях сообщил, что за десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось до 32 тыс.

В пятницу, 2 февраля, в республике состоялось официальное открытие Года семьи, передаёт «Крым 24».

«Наш президент подчеркнул, что эффективность работы власти должна оцениваться, прежде всего, исходя из интересов семьи… И указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей даёт импульс для дальнейшего совершенствования государственной семейной политики», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что одна из главных задач — сберечь традиционные семейные ценности, культуру и обычаи всех народов, проживающих в России.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.