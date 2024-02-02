Путин: Россия стала бы дряхлой страной без защиты людей из Крыма и Донбасса

Россия стала бы дряхлой, никому не нужной страной, если бы не защитила людей в Крыму и Донбассе, заявил российский президент Владимир Путин.

«Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, Россию нужно сделать самодостаточной, так как в этом кроется главное проявление суверенитета.

Президент также заявил об уверенности в желании жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году.

Он добавил, что был уверен, что и крымчане, и вся Россия «хотят этого возвращения на Родину так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.