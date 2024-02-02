Путин: Россия стала бы дряхлой страной без защиты людей из Крыма и Донбасса
«Если мы не хотим оставить такую дряхлую, никому не нужную страну, не хотим обречь наших детей на то, чтобы они чувствовали себя людьми второго сорта, конечно, мы ни в коем случае тогда не должны бросать наших людей ни в Крыму, ни в Новороссии и на Донбассе», — цитирует его РИА Новости.
По словам Путина, Россию нужно сделать самодостаточной, так как в этом кроется главное проявление суверенитета.
Президент также заявил об уверенности в желании жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году.
Он добавил, что был уверен, что и крымчане, и вся Россия «хотят этого возвращения на Родину так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.