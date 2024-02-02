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Более 4000 предметов оставили пассажиры в транспорте Москвы с начала года

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что с начала этого года пассажиры забыли в столичном транспорте свыше 4 тыс. вещей.
Более 4000 предметов оставили пассажиры в транспорте Москвы с начала года
  • РИА Новости

Самыми необычными предметами стали бутафорские казачьи шашки и сумка с виниловыми пластинками детских песен и сказок, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на городской Дептранс.

Чаще всего пассажиры забывали сезонные вещи: варежки, перчатки, шапки и шарфы.

Больше всего предметов оставили на Большой кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях, уточнил Ликсутов.

По его словам, на склад забытых вещей, который работает в метрополитене более 70 лет, за 2023 год поступило более 50 тыс. вещей.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.

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