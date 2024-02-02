СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье

Следствие обжаловало решение прокуратуры подмосковной Электростали об отмене постановления о возбуждении дела против таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле.

Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.

«Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда.