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СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье

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Следствие обжаловало решение прокуратуры подмосковной Электростали об отмене постановления о возбуждении дела против таксиста, удерживавшего несовершеннолетнюю в автомобиле.
СК обжаловал прекращение дела таксиста, удерживавшего девушку в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК России в Telegram-канале.

«Прокурор городского округа Электростали Жоров А.В. отменил постановление о возбуждении уголовного дела, не приняв во внимание доводы следствия. В настоящее время данное решение обжалуется заместителю прокурора Московской области», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Тюменской области заключил под стражу мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда.

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