Путин: тульскому предприятию «СПЛАВ» сегодня вручат орден трудовой доблести
- РИА Новости
По словам главы государства, прозвучавшим в ходе его встречи с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле, необходимо подмечать людей, которые добиваются выдающихся успехов в деле, которому посвящают свои жизни.
«И сегодня предприятию тульскому «СПЛАВ» будет вручён первый такой орден», — заявил Путин.
О появлении в России ордена «За доблестный труд» стало известно 1 февраля. Указ о его учреждении подписал Путин.