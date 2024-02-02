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Путин: тульскому предприятию «СПЛАВ» сегодня вручат орден трудовой доблести

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Орден трудовой доблести вручат 2 февраля тульскому предприятию оборонно-промышленного комплекса «Научно-производственное объединение «СПЛАВ». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Путин: тульскому предприятию «СПЛАВ» сегодня вручат орден трудовой доблести
  • РИА Новости

По словам главы государства, прозвучавшим в ходе его встречи с участниками форума «Всё для Победы!» в Туле, необходимо подмечать людей, которые добиваются выдающихся успехов в деле, которому посвящают свои жизни.

«И сегодня предприятию тульскому «СПЛАВ» будет вручён первый такой орден», — заявил Путин.

О появлении в России ордена «За доблестный труд» стало известно 1 февраля. Указ о его учреждении подписал Путин.

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