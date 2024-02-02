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Путин: заказов на предприятиях ОПК сейчас под завязку

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент заказов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса под завязку.
Путин: заказов на предприятиях ОПК сейчас под завязку
  • РИА Новости

«Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности... заказов под завязку», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ОПК России включает 6 тыс. предприятий и 3,5 млн работников.

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