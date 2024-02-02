RT в Telegram
Подпишись

Путин: в 2023 году Россия поставила вооружение за рубеж на миллиарды долларов

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин сообщил, что в 2023 году Россия поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов.
Путин: в 2023 году Россия поставила вооружение за рубеж на миллиарды долларов
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе форума «Всё для победы!» в Туле.

«Мы в прошлом году тоже поставили на мировые рынки наше военное оборудование на миллиарды долларов», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин отметил, что России самой нужно это военное оборудование, чтобы прикрывать гражданские и инфраструктурные объекты в стране от атак киевского режима.

Ранее Путин заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить