Путин: в 2023 году Россия поставила вооружение за рубеж на миллиарды долларов

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в 2023 году Россия поставила военное оборудование за рубеж на миллиарды долларов.

Об этом глава государства сказал в ходе форума «Всё для победы!» в Туле.

«Мы в прошлом году тоже поставили на мировые рынки наше военное оборудование на миллиарды долларов», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин отметил, что России самой нужно это военное оборудование, чтобы прикрывать гражданские и инфраструктурные объекты в стране от атак киевского режима.

Ранее Путин заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО.