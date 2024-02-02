Путин: в 2023 году Россия поставила вооружение за рубеж на миллиарды долларов
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе форума «Всё для победы!» в Туле.
«Мы в прошлом году тоже поставили на мировые рынки наше военное оборудование на миллиарды долларов», — подчеркнул российский лидер.
При этом Путин отметил, что России самой нужно это военное оборудование, чтобы прикрывать гражданские и инфраструктурные объекты в стране от атак киевского режима.
Ранее Путин заявил, что новейшее вооружение России явно превосходит вооружение НАТО.