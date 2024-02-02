RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье появилась новая мера поддержки для бюджетников

Короткая ссылка
В Московской области появилась новая мера поддержки для работников бюджетной сферы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Реализовывать программу «Бюджетная ипотека» будут Министерство жилищной политики региона и «ДОМ.РФ».

Медицинские работники, педагоги и учёные области смогут получить субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от расчётной стоимости жилья или снижение процентной ставки по кредиту на 2%.

Специалисты в свою очередь должены заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет.

Ранее сообщалось, что региональный филиал Россельхозбанка в Татарстане в 2023 году выдал 4 млрд рублей в виде кредитов по программе сельской ипотеки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить