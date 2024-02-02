В Подмосковье появилась новая мера поддержки для бюджетников
Об этом сообщает телеканал «360».
Реализовывать программу «Бюджетная ипотека» будут Министерство жилищной политики региона и «ДОМ.РФ».
Медицинские работники, педагоги и учёные области смогут получить субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от расчётной стоимости жилья или снижение процентной ставки по кредиту на 2%.
Специалисты в свою очередь должены заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет.
Ранее сообщалось, что региональный филиал Россельхозбанка в Татарстане в 2023 году выдал 4 млрд рублей в виде кредитов по программе сельской ипотеки.