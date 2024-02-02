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Оборот туротрасли в Тюменской области достиг 34,4 млрд рублей в 2023 году

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Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что оборот туристической отрасли в регионе в 2023 году достиг 34,4 млрд рублей.
Оборот туротрасли в Тюменской области достиг 34,4 млрд рублей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Как отметил Пантелеев, данный показатель на 10 млрд больше, чем в 2022 году.

Также отмечен рост по количеству туристов.

«В то же время, по данным геоаналитики, среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — сказал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода в 2024 году планируют запустить четыре новых туристических маршрута.

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