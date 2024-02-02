Оборот туротрасли в Тюменской области достиг 34,4 млрд рублей в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
Как отметил Пантелеев, данный показатель на 10 млрд больше, чем в 2022 году.
Также отмечен рост по количеству туристов.
«В то же время, по данным геоаналитики, среднедневные траты туристов в 2023 году выросли на 48% и составили 3019 рублей в день на человека, в 2022 году — 2038 рублей», — сказал замгубернатора.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода в 2024 году планируют запустить четыре новых туристических маршрута.