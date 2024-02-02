Два новых предмета появятся в школах Башкирии с сентября

Госсобрание Башкирии намерено внести изменения в программу школьного образования, дополнив её двумя новыми предметами.

Внесённые изменения связаны с новыми требованиями, предусмотренными федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», сообщает mkset.ru.

Так, с 1 сентября 2024 года в образовательных учреждениях введут два новых предмета — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что очередной урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.