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Два новых предмета появятся в школах Башкирии с сентября

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Госсобрание Башкирии намерено внести изменения в программу школьного образования, дополнив её двумя новыми предметами.
Два новых предмета появятся в школах Башкирии с сентября
  • РИА Новости

Внесённые изменения связаны с новыми требованиями, предусмотренными федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», сообщает mkset.ru.

Так, с 1 сентября 2024 года в образовательных учреждениях введут два новых предмета — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что очередной урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

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