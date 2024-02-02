Пожар на территории колонии в пермском Соликамске ликвидирован

В МЧС Пермского края заявили о ликвидации возгорания на производственном участке в исправительной колонии №9 в Соликамске.

РИА Новости

«В 15:14 (13:14 мск) пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что пожар в колонии произошёл в здании на площади 1,2 тыс. кв. м. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.