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Пожар на территории колонии в пермском Соликамске ликвидирован

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В МЧС Пермского края заявили о ликвидации возгорания на производственном участке в исправительной колонии №9 в Соликамске.
Пожар на территории колонии в пермском Соликамске ликвидирован
  • РИА Новости

«В 15:14 (13:14 мск) пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар в колонии произошёл в здании на площади 1,2 тыс. кв. м. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.

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