Сквер у собора святых Петра и Павла благоустроили в Севастополе

В Севастополе в сквере у собора святых апостолов Петра и Павла обустроили новые инженерные сети, столбы освещения, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство города.

Отмечается, что проект разрабатывали студенты-архитекторы.

«В качестве тротуарного покрытия мы использовали натуральный камень травертин, я бы назвала его южным гранитом — он используется в благоустройстве южных городов, прекрасно сочетается с нашим инкерманским камнем и светлыми, белыми фасадами», — рассказала архитектор Института развития города СевГУ Екатерина Миклясевич.

В перспективе намечено благоустройство ландшафта на территории сквера, которое разработали специалисты Никитского ботанического сада.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» благоустроят восемь социальных объектов.