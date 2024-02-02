В Москве 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали с 2015 года
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Это практически половина от плана, рассчитанного до 2044 года, уточнил заммэра столицы Пётр Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства также добавили, что с 2015 года в Москве отремонтировали свыше 9 тыс. фасадов, более 8 тыс. крыш, около 4,5 тыс. подъездов и более чем в 10 тыс. домов заменили инженерные системы.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.