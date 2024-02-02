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Песков сообщил, что Путин в режиме ВКС откроет онкоцентры в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу, 2 февраля, в режиме видеоконференцсвязи откроет онкологические центры в стране.
Песков сообщил, что Путин в режиме ВКС откроет онкоцентры в России
  • РИА Новости

Песков рассказал, что глава государства проведёт совещание по программе онкологических центров.

«И в режиме видеоконференции несколько центров будут открыты по стране. В нескольких регионах», — сказал он.

В ноябре прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.

Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.

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