Песков сообщил, что Путин в режиме ВКС откроет онкоцентры в России
- РИА Новости
Песков рассказал, что глава государства проведёт совещание по программе онкологических центров.
«И в режиме видеоконференции несколько центров будут открыты по стране. В нескольких регионах», — сказал он.
В ноябре прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность в России от онкологических новообразований снизилась за последние четыре года на 5,6%.
Он добавил, что за четыре года реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с недугом и закрепить положительные тренды.