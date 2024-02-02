Участок в Бирюлёве Восточном в Москве реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о редевелопменте участка в Бирюлёве Восточном по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Неэффективно используемая территория на Лебедянской улице площадью 4,13 га подлежит реорганизации. По проекту решения там планируется возвести 109,24 тыс. кв. м недвижимости», — заявил Ефимов.

Как отметил чиновник, реорганизация территории позволит создать свыше 750 рабочих мест, а также при инвестициях в размере 36 млрд рублей ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации достигнет 277 млн рублей.

В свою очередь, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что на участке установят оборудование для занятий спортом, на первых этажах жилых домов откроются магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе и рестораны.

«Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест общей площадью 14 тыс. кв. м, что обеспечит будущих новосёлов необходимыми парковочными местами», — сказал Гаман.

Ранее сообщалось, что в Рязанском районе Москвы построят жилой комплекс с соцобъектами.