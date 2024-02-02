Аксёнов высказался о героизме участников Сталинградской битвы

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях напомнил, что 2 февраля отмечается 81-летие со дня победы в Сталинградской битве.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на его Telegram-канал.

«Битва на Волге стала символом героизма наших бойцов и военного таланта командиров. Легендарный снайпер, Герой Советского Союза Василий Зайцев вспоминал, что каждый думал только о том, как можно дороже отдать свою жизнь», — написал Аксёнов.

Ранее ветеран Сталинградской битвы 101-летняя Таисия Непогодина показала чудом сохранившуюся гимнастёрку, в которой прошла всю Великую Отечественную войну, и рассказала о работе в полевых госпиталях.