Аксёнов высказался о героизме участников Сталинградской битвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на его Telegram-канал.
«Битва на Волге стала символом героизма наших бойцов и военного таланта командиров. Легендарный снайпер, Герой Советского Союза Василий Зайцев вспоминал, что каждый думал только о том, как можно дороже отдать свою жизнь», — написал Аксёнов.
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