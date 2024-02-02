Объём производства в Приморье вырос на 34,6% в декабре 2023 года

В Приморском крае объём производства в декабре 2023 года увеличился на 34,6%.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на территориальный орган Федеральной службы статистики.

Отмечается, что на 31% выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на 27% — бумаги и бумажных изделий, одежды — на 9%.

Также увеличилось производство крупы на 48%, мясных полуфабрикатов — на 12%, мороженого — на 11%, кисломолочных продуктов — на 8%, молока — на 5%, мяса и рыбных консервов — на 3%.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области подвели итоги экономического развития региона за 2023 год.