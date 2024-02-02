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Бочкарёв: в поселении Кокошкино построили ещё четыре дома

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В поселении Кокошкино инвестор достроил четыре жилых корпуса, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в поселении Кокошкино построили ещё четыре дома
  • РИА Новости

«Общая площадь четырёх корпусов составила около 54 тыс. кв. м. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство. Там разместились детские игровые площадки, зоны для занятий спортом и места для тихого отдыха», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что на первых этажах предусмотрены колясочные, на подземных уровнях — кладовые.

Дома входят в состав жилого комплекса «Новое Внуково». Девелопером является группа «Самолёт».

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в настоящее время в ТиНАО представлен широкий выбор жилых помещений — от индивидуального жилья до многоэтажных комплексов.

«Жильё в Новой Москве отличается оригинальными дизайнерскими и инженерными решениями, функциональными планировками, безопасностью. Застройщики сдают максимально готовые к проживанию квартиры», — сказал он.

По его словам, партнёрские соглашения, например, заключены между застройщиками и производителями мебели, бытовой техники.

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