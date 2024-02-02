Специалист Провозен дала советы по выбору колледжа для обучения IT-профессии

Руководитель учебно-методического отдела колледжа MAXITET Елена Провозен рассказала, какие факторы надо учитывать при выборе колледжа для обучения IT-специальности.

«Первое, что следует сделать — это проверить, есть ли у колледжа лицензия и аккредитация. Наличие лицензии означает, что программа обучения соответствует федеральным стандартам, а аккредитация позволяет пользоваться различными льготами, в том числе даёт отсрочку от армии», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист рекомендовала выяснить, каким языкам программирования обучают в колледже, с каким ПО предстоит работать студентам и какие профессии будут доступны после обучения.

Кроме того, следует узнать, ведут ли занятия по профильным дисциплинам преподаватели-практики, которые являются действующими сотрудниками IT-компаний.

«Важно обратить внимание на то, какая предполагается практика и с какого курса она начинается. Возможно, учебное заведение предлагает дополнительные профессиональные мероприятия, такие как хакатоны или кейс-чемпионаты. Важную роль играет и то, с какими компаниями, вузами у колледжа есть партнёрства, поскольку от этого зависит, будут ли студенты погружаться в особенности работы конкретной компании», — заключила эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала оптимальный возраст активного обучения.