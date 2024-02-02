Мишустин высказался об экономическом эффекте от внедрения ИИ в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин высказался об экономическом эффекте от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России.

Об этом он заявил во время своего выступления на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024.

«Экономический эффект [от внедрения технологий ИИ в России] составляет около триллиона рублей. А концу десятилетия превысит уже 10 триллионов», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин также добавил, что за последние два года средний уровень использования искусственного интеллекта в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила мнение, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире.