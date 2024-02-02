Тульское НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении ордена «За доблестный труд» коллективу тульского НПО «Сплав».
- © РИА Новости / Михаил Климентьев
Об этом говорится на правовом портале.
«За выдающие заслуги в укреплении и развитии оборонного потенциала Российской Федерации», — говорится в документе.
1 февраля Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд».
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