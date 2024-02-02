Тульское НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении ордена «За доблестный труд» коллективу тульского НПО «Сплав».

Об этом говорится на правовом портале.

«За выдающие заслуги в укреплении и развитии оборонного потенциала Российской Федерации», — говорится в документе.

1 февраля Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд».