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Тульское НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении ордена «За доблестный труд» коллективу тульского НПО «Сплав».
Тульское НПО «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом говорится на правовом портале.

«За выдающие заслуги в укреплении и развитии оборонного потенциала Российской Федерации», — говорится в документе.

1 февраля Путин подписал указ об учреждении ордена «За доблестный труд».

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