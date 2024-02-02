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Путин: программу развития кампусов в России стоит продлить

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что программу развития кампусов в России стоит продлить.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по созданию в России сети современных кампусов.

Как отметил Путин, развитие кампусов является важным решением в модернизации как образовательной инфраструктуры, так и инфраструктуры в целом.

«Для нас в целом создание кампусов — 25 кампусов по всей стране, на первом этапе — 17 кампусов, ещё восемь. Потом мы и дальше думаем над тем, как продлить эту программу, и наверняка её будем продлевать», — рассказал он.

Путин указал на важность изменения среды, в которой живут и работают будущие исследователи, инженеры и другие специалисты. 

1 февраля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии нового комплекса Московского государственного технического университета имени Баумана.

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