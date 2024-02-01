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Терапевт Назаренко заявила о важности исправного климат-контроля в авто зимой

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Врач-терапевт клиники МЕДСИ на Федосьино Яна Назаренко заявила о важности исправности климат-контроля в автомобиле в зимний период.
Терапевт Назаренко заявила о важности исправного климат-контроля в авто зимой
  • Gettyimages.ru
  • © curtoicurto

«Холодные, замёрзшие ноги — это угроза для здоровья, особенно если речь идёт о поездках на автомобиле. Именно эти части тела сильно страдают в зимний период, если плохо работает система обогрева салона», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, очень важно держать ноги в тепле, поскольку переохлаждение может привести к развитию разных болезней.

Как отметила Назаренко, при переохлаждении движения становятся ограниченными и скованными, что осложняет управление машиной.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.

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