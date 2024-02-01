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Специалист Горбашов рассказал о пользе бега зимой

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Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов заявил, что бег зимой может быть полезен.
Специалист Горбашов рассказал о пользе бега зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Muller

«Беговые тренировки зимой хорошо насыщают организм кислородом, обладают высоким закаливающим эффектом, а также позволяют сохранять результаты, если вы практикуете такие тренировки в тёплое время года», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если человек принимает участие в массовых забегах, то зимние пробежки помогут начать сезон в оптимальной форме.

Ранее руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский предупредил, что спортивные марафоны подходят только хорошо подготовленным людям. Такого рода нагрузки не имеют к концепции здорового образа жизни (ЗОЖ) никакого отношения, подчеркнул специалист.

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