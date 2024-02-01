Специалист Горбашов рассказал о пользе бега зимой

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов заявил, что бег зимой может быть полезен.

«Беговые тренировки зимой хорошо насыщают организм кислородом, обладают высоким закаливающим эффектом, а также позволяют сохранять результаты, если вы практикуете такие тренировки в тёплое время года», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если человек принимает участие в массовых забегах, то зимние пробежки помогут начать сезон в оптимальной форме.

Ранее руководитель Центра медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Владимир Преображенский предупредил, что спортивные марафоны подходят только хорошо подготовленным людям. Такого рода нагрузки не имеют к концепции здорового образа жизни (ЗОЖ) никакого отношения, подчеркнул специалист.