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Обходную дорогу у деревни Малые Вяземы в Подмосковье построят в 2024 году

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Обходную дорогу у деревни Малые Вяземы в Московской области построят в 2024 году. Новая трасса призвана облегчить проезд в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Проект предусматривает тоннель, мост и путепроводы, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Обходную дорогу у деревни Малые Вяземы в Подмосковье построят в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

После открытия ЦКАД несколько лет назад большую долю грузовых автомобилей удалось вывести за пределы центральных улиц в городах.

«После открытия магистрали мы сделали анализ и послушали обращения наших жителей, увидев, что самое узкое место — это Вяземы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в часы пик с интервалом в две-три, максимум пять минут проходят поезда, что делает пересечение железной дороги невозможным», — отметил Воробьёв.

Обходную дорогу должны сдать в конце декабря 2024 года.

Как ранее сообщали «Дни.ру», на территории ТиНАО продолжается строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Участок от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны готов более чем на 50%. Движение по участку должно быть открыто в 2026 году.

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