В ЯНАО благоустроили более 300 общественных пространств за пять лет

В Ямало-Ненецком автономном округе благоустроили 304 общественных и 1126 дворовых пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в 2020 году на набережной озера Лебяжье в Салехарде появилась территория для отдыха в экостиле.

В 2023 году завершился первый этап создания этнографического парка «Коми-деревня» в Лабытнанги, а в 2022 году в Ноябрьске начал работу природно-этнографический комплекс «Нум».

Кроме того, на уличном катке в Никольском сквере в Губкинском обновили иллюминацию, разместили проекционную подсветку.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах.