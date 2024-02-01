В ЯНАО благоустроили более 300 общественных пространств за пять лет
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В частности, в 2020 году на набережной озера Лебяжье в Салехарде появилась территория для отдыха в экостиле.
В 2023 году завершился первый этап создания этнографического парка «Коми-деревня» в Лабытнанги, а в 2022 году в Ноябрьске начал работу природно-этнографический комплекс «Нум».
Кроме того, на уличном катке в Никольском сквере в Губкинском обновили иллюминацию, разместили проекционную подсветку.
Ранее сообщалось, что в Тверской области в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2024 году благоустроят 65 общественных территорий в 37 муниципалитетах.