В Кургане проложат новые велодорожки по просьбе жителей
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Об этом информирует URA.RU.
«Обсудили с коллегами необходимость отработки просьб жителей по строительству дополнительных велодорожек в Кургане», — написал в своём Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.
По его словам, велодорожки продлят вдоль шоссе Тюнина. Кроме того, около 3 км велодорожек планируется обустроить в Заозёрном районе.
По словам Шумкова, средства на строительство велодорожек Кургану выделены.
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