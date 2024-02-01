В Кургане проложат новые велодорожки по просьбе жителей

Власти Кургана откликнулись на просьбы жителей об устройстве в городе новых велосипедных дорожек.

Об этом информирует URA.RU.

«Обсудили с коллегами необходимость отработки просьб жителей по строительству дополнительных велодорожек в Кургане», — написал в своём Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

По его словам, велодорожки продлят вдоль шоссе Тюнина. Кроме того, около 3 км велодорожек планируется обустроить в Заозёрном районе.

По словам Шумкова, средства на строительство велодорожек Кургану выделены.

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