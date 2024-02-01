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Подмосковные парки посетили более 74 млн человек в 2023 году

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В парках Московской области в 2023 году побывали более 74,7 млн человек. Это почти на 17,5 млн больше, чем годом ранее.
Подмосковные парки посетили более 74 млн человек в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © stockstudioX

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

Только летом 2023 года парки региона посетили более 23,6 млн гостей. Самыми популярными стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине, а также Сестрорецкий в Клину.

Министр благоустройства области Михаил Хайкин рассказал, что всего на территории региона открыты 193 парка и лесопарка. За последние девять лет число таких зон отдыха увеличилось в восемь раз.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.

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