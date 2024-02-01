Подмосковные парки посетили более 74 млн человек в 2023 году
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.
Только летом 2023 года парки региона посетили более 23,6 млн гостей. Самыми популярными стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкине, а также Сестрорецкий в Клину.
Министр благоустройства области Михаил Хайкин рассказал, что всего на территории региона открыты 193 парка и лесопарка. За последние девять лет число таких зон отдыха увеличилось в восемь раз.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2023 году столицу посетили 24,5 млн туристов.