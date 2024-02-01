Участниками квеста «За оборону Сталинграда» в Нижегородской области стали 4500 человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Очень ценно для нас помочь ребятам прочувствовать жизнь обычных людей в военное время: как они жили, чем занимались, с какими проблемами сталкивались. Проходя этапы квеста, ученики узнают о реальных историях, запоминая вехи Великой Отечественной войны более детально и красочно», — заявила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
В рамках квеста нужно было расшифровать азбуку Морзе, оказать первую помощь, проверить свою внимательность и память.
При разработке сценария использовались архивные документы.
Ранее сообщалось, что выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».