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Участниками квеста «За оборону Сталинграда» в Нижегородской области стали 4500 человек

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В квесте «За оборону Сталинграда» в Нижегородской области приняли участие более 4,5 тыс. человек. Акцию организовали представители движения «Волонтёры Победы».
Участниками квеста «За оборону Сталинграда» в Нижегородской области стали 4500 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Очень ценно для нас помочь ребятам прочувствовать жизнь обычных людей в военное время: как они жили, чем занимались, с какими проблемами сталкивались. Проходя этапы квеста, ученики узнают о реальных историях, запоминая вехи Великой Отечественной войны более детально и красочно», — заявила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

В рамках квеста нужно было расшифровать азбуку Морзе, оказать первую помощь, проверить свою внимательность и память.

При разработке сценария использовались архивные документы.

Ранее сообщалось, что выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».

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