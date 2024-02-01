Реабилитолог Шайдуллин назвал пешую прогулку эффективнее некоторых тренировок

Реабилитолог Роман Шайдуллин рассказал, в каких случаях пешая прогулка может оказаться эффективнее тренировок.

«Задействовав всю мышечную массу, вы гораздо эффективнее сжигаете жир, нежели выполняя изолированные упражнения. То есть, длительная пешая прогулка в невысоком темпе в течение часа — двух намного эффективнее, чем сделать 100 скручиваний или 50 приседаний», — заявил он в беседе с Life.ru.

Шайдуллин также разъяснил, что такое эффект плато. Это состояние, при котором прекращается рост тех или иных физических параметров. Например, с нижним плато сталкиваются те, кто хочет избавиться от лишних килограммов, но в какой-то момент вес останавливается. В таком случае поможет изменение программы тренировки и питания.

«Под чутким руководством эндокринолога и диетолога сдать анализы на контроль гормонов и нехватку витаминов, а также настроить диету для гормонального баланса и ввести в повседневную жизнь умеренные физические нагрузки», — добавил Шайдуллин.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.