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В Удмуртии суд вынес приговор обвиняемому в истязании падчерицы

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Суд признал виновным 36-летнего жителя Вавожского района, который более четырёх лет систематически избивал несовершеннолетнюю дочь своей жены.
В Удмуртии суд вынес приговор обвиняемому в истязании падчерицы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Следствие установило, что на протяжении почти четырёх с половиной лет (с июля 2018-го по декабрь 2022 года) мужчина регулярно избивал 12-летнюю девочку по любым малозначительным поводам, а также «совершал иные насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания».

Суд приговорил его к трём годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о жестоком обращении матери с маленькой дочкой в Кемеровской области.

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