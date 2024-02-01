В Удмуртии суд вынес приговор обвиняемому в истязании падчерицы
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Следствие установило, что на протяжении почти четырёх с половиной лет (с июля 2018-го по декабрь 2022 года) мужчина регулярно избивал 12-летнюю девочку по любым малозначительным поводам, а также «совершал иные насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания».
Суд приговорил его к трём годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор уже вступил в законную силу.
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