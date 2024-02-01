Психолог Самбурский рассказал, почему может быть грустно в день рождения

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский рассказал, почему может быть грустно в день рождения. По его словам, это маркер времени, который заставляет задуматься о прошлом, настоящем и будущем.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что если человек недоволен своей жизнью, то день рождения нередко усиливает негативные эмоции.

«Осознание «теперь взрослый — это я» зачастую может огорошить человека», — заявил Самбурский.

По его словам, важно осознать свои чувства, понять их причины и мотивы, после чего выбрать свой способ отметить праздник.

«Или не отмечать вовсе, если так хочется. Главное — не давать дню рождения власти над вами, а использовать его как повод провести ещё один прекрасный день и даже лучше, чем обычно», — добавил эксперт.

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