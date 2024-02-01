Психолог Самбурский рассказал, почему может быть грустно в день рождения
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В беседе с Life.ru эксперт отметил, что если человек недоволен своей жизнью, то день рождения нередко усиливает негативные эмоции.
«Осознание «теперь взрослый — это я» зачастую может огорошить человека», — заявил Самбурский.
По его словам, важно осознать свои чувства, понять их причины и мотивы, после чего выбрать свой способ отметить праздник.
«Или не отмечать вовсе, если так хочется. Главное — не давать дню рождения власти над вами, а использовать его как повод провести ещё один прекрасный день и даже лучше, чем обычно», — добавил эксперт.
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