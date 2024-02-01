Новую детскую поликлинику построят в Тюменской области

В Заводоуковске построят новую детскую поликлинику. К настоящему времени разработано техническое задание на строительство.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент здравоохранения Тюменской области.

«Ведётся работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», гранты на разработку и внедрение современных методов онкологических заболеваний получат три стационара в Москве. Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовский больницы, центр специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.