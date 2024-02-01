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Новую детскую поликлинику построят в Тюменской области

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В Заводоуковске построят новую детскую поликлинику. К настоящему времени разработано техническое задание на строительство.
Новую детскую поликлинику построят в Тюменской области
  • Gettyimages.ru
  • © yacobchuk

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент здравоохранения Тюменской области.

«Ведётся работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», гранты на разработку и внедрение современных методов онкологических заболеваний получат три стационара в Москве. Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовский больницы, центр специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.

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