Новую детскую поликлинику построят в Тюменской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент здравоохранения Тюменской области.
«Ведётся работа по использованию экономически эффективной проектной документации повторного применения, на основании которой будут проведены проектные работы», — отметили в ведомстве.
Ранее, как сообщало «Утро.ру», гранты на разработку и внедрение современных методов онкологических заболеваний получат три стационара в Москве. Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовский больницы, центр специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.