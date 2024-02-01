Дело в отношении готовившего подрыв военной колонны украинца направили в суд
- РИА Новости
По версии следствия, Будовский в 2022 году вступил в диверсионное сообщество. По указанию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины он перевёз на автомобиле и спрятал во дворе своего дома 19 миномётных снарядов и взрывчатку.
«Будовский планировал совершить подрыв с использованием самодельного взрывного устройства в момент прохождения колонны военной техники ВС России в Михайловском районе», — отметили в пресс-службе, добавив, что его задержали при транспортировке недостающих компонентов.
Ранее сообщалось о завершении в ЛНР уголовного дела в отношении наводчика ВСУ, передававшего информацию об объектах, которые впоследствии подвергались ударам артиллерии.