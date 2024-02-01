Депутату Госдумы Полякину сделали замечание за выход на трибуну в джинсах

Депутат фракции «Новые люди» Владимир Полякин во время пленарного заседания в Государственной думе вышел на трибуну в джинсах. На это обратила внимание вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая и сделала парламентарию замечание.

Выслушав доклад Полякина, вице-спикер Госдумы, отметила, что выступление парламентария в джинсах — это «что-то новое».

«При всём моём глубоком уважении к каждому, но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах… Вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», — отметила она.

Точку зрения Яровой разделил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил парламентариям, что они находятся на работе, и призвал «начинать с себя» и уважать избирателей и друг друга.

Замечание по поводу внешнего вида Полякина прозвучало в ходе обсуждения законопроекта о запрете «наливаек», который впоследствии был принят Госдумой.