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В Петербурге 57 общественных пространств благоустроят в 2024 году

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В Санкт-Петербурге сообщили о планах благоустроить 57 общественных пространств в 2024 году.
В Петербурге 57 общественных пространств благоустроят в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Gogiya

Из них 12 приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который президент Владимир Путин продлил до 2030 года, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Остальные 45 благоустроят в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».

В этом году планируется, в частности, благоустроить парки — Линейный (второй этап), Муринский и Боевого Братства, а также бульвар на улице Крыленко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения.

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