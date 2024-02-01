В Петербурге 57 общественных пространств благоустроят в 2024 году

В Санкт-Петербурге сообщили о планах благоустроить 57 общественных пространств в 2024 году.

Из них 12 приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который президент Владимир Путин продлил до 2030 года, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Остальные 45 благоустроят в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда Санкт-Петербурга».

В этом году планируется, в частности, благоустроить парки — Линейный (второй этап), Муринский и Боевого Братства, а также бульвар на улице Крыленко.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения.