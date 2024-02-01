Власти Дагестана опровергли фейк о планах включать песню «Я русский» в школах республики.

Об этом сообщается на официальной странице дагестанского Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».

В ЦУР назвали несоответствующими действительности сообщения, появившиеся в соцсетях, о том, что с 23 февраля в шести регионах, включая Дагестан, учебный день в школах будет начинаться с прослушивания песни SHAMAN «Я русский».

Отмечается, что эта информация была официально опровергнута министром образования Чеченской Республики Хож-Бауди Дааевым и Минобрнауки Дагестана.

В дагестанском министерстве отметили, что в учебные и воспитательные программы композиция «Я русский» не входит.

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша опроверг сообщения о якобы стрельбе в калужских школах.