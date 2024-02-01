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Юрист Никитин назвал оправданной мерой рост числа вафельных разметок в Москве

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Юрист Михаил Никитин назвал вынужденной, но оправданной мерой рост числа вафельных разметок в Москве.
Юрист Никитин назвал оправданной мерой рост числа вафельных разметок в Москве
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Несмотря на наличие прямого запрета выезжать на перекрёсток, если после него образовался затор, у нас некоторые водители либо очень нетерпеливы, либо считают себя умнее других. Применение штрафных санкций, по-хорошему, их должно дисциплинировать. Отсутствие автомобилей на пересечении не только освобождает проезд для других транспортных средств, но и улучшает обзор, что минимизирует риски ДТП», — приводит его слова Telegram-канал «Куда катимся».

Ранее стало известно, что в этом году более чем на 30 перекрёстках Москвы появится вафельная разметка.

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