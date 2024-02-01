Специалист Симуран посоветовала заключать договор с клиентом перед сотрудничеством

Психолог, бизнес-стратег и основатель Simuran Consulting Владмира Симуран рекомендовала перед началом сотрудничества с клиентом подписывать договор, в котором всё подробно расписано и зафиксировано.

«Сначала это выглядит как бюрократия и занимает определённое время, зато потом сохранит ваше время и деньги», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, важно также подписывать акты приёма-передачи оказанных услуг.

В случае судебного иска от клиента и уверенности компании в своей правоте, имеет смысл согласиться на разбирательство.

«Только добавьте, что обязательно ответите взаимным иском на компенсацию расходов и дополнительно на компенсацию морального ущерба. Обычно клиент-абьюзер прекрасно понимает, что у него слишком мало шансов на успех в такой ситуации, поэтому в большинстве случаев откажется от претензий», — заключила бизнес-стратег.

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