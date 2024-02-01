RT в Telegram
Подпишись

Специалист Симуран посоветовала заключать договор с клиентом перед сотрудничеством

Короткая ссылка
Психолог, бизнес-стратег и основатель Simuran Consulting Владмира Симуран рекомендовала перед началом сотрудничества с клиентом подписывать договор, в котором всё подробно расписано и зафиксировано.
Специалист Симуран посоветовала заключать договор с клиентом перед сотрудничеством
  • Gettyimages.ru

«Сначала это выглядит как бюрократия и занимает определённое время, зато потом сохранит ваше время и деньги», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, важно также подписывать акты приёма-передачи оказанных услуг.

В случае судебного иска от клиента и уверенности компании в своей правоте, имеет смысл согласиться на разбирательство.

«Только добавьте, что обязательно ответите взаимным иском на компенсацию расходов и дополнительно на компенсацию морального ущерба. Обычно клиент-абьюзер прекрасно понимает, что у него слишком мало шансов на успех в такой ситуации, поэтому в большинстве случаев откажется от претензий», — заключила бизнес-стратег.

Ранее бизнес-психолог и коуч Юлия Куликова-Цай рассказала, как правильно ставить цели на следующий год и зачем подводить итоги предыдущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить