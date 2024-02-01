Первый магазин проекта «Сделано в Москве» начнёт работу в столице
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Отмечается, что во флагманском магазине в инновационном кластере «Ломоносов» можно будет приобрети одежду, аксессуары, декор для дома, ароматы для дома, автомобиля и офиса, игрушки и сувениры.
До конца 2024 года планируется открыть ещё несколько магазинов проекта.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Открой#Моспром» прошло 1,2 тыс. экскурсий.