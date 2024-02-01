Первый магазин проекта «Сделано в Москве» начнёт работу в столице

Проект «Сделано в Москве» откроет первый магазин, в котором представят свой товар более 20 столичных предпринимателей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Отмечается, что во флагманском магазине в инновационном кластере «Ломоносов» можно будет приобрети одежду, аксессуары, декор для дома, ароматы для дома, автомобиля и офиса, игрушки и сувениры.

До конца 2024 года планируется открыть ещё несколько магазинов проекта.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Открой#Моспром» прошло 1,2 тыс. экскурсий.