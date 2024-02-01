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Адвокат: инвестор Калви не признавал вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей

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Американский инвестор Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 млрд рублей, сообщил его адвокат Тимофей Гриднев.
Адвокат: инвестор Калви не признавал вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Об этом адвокат рассказал в беседе с РИА Новости.

«Мой подзащитный не признавал и не признаёт вину», — сказал собеседник агентства.

Ранее Второй кассационный суд смягчил условный срок Майклу Калви на два месяца.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал Калви, 13 февраля 2019 года. Следствие придерживалось точки зрения, что Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка «Восточный» в 2015 году, был зачтён уступкой акций.

Кроме того, по мнению следствия, Калви ввёл в заблуждение совет директоров банка по вопросу стоимости акций «Первого коллекторского бюро». СК полагает, что акции оценили в сумму долга при их реальной стоимости 600 тыс. рублей.

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