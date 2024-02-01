Китаевед Островский рассказал, как в Китае отмечают Новый год

Главный научный сотрудник Центра изучения современного Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский в беседе с RT рассказал об особенностях и традициях празднования китайского Нового года.

Специалист отметил, что в Китае отмечается так называемый праздник Чуньцзе, что в дословном переводе означает «праздник весны».

«Он плавающий, нерегулярный. Даты меняются в соответствии с китайским лунным календарём. В этом году он отмечается в ночь с 9-го на 10-е. А ещё через какое-то время он поменяется», — объяснил Островский.

Собеседник RT отметил, что традиций празднования Нового года в Китае очень много.

«Начиная от сжигания фальшивых денег и заканчивая встречей с родственниками. Сейчас в Китае началось мероприятие под названием Чуньюнь (период сезонной миграции. — RT), когда на Новый год все ездят по стране. Самое страшное напряжение для транспорта, когда огромные потоки граждан ездят из одной части страны в другую. То есть обязательно на Новый год семья должна встречаться в одном месте. Как правило, дарятся подарки. Что важно, на праздник весны выплачивается (сотрудникам. — RT) 13-я зарплата», — добавил китаевед.

Он также рассказал о традиционных блюдах, которые присутствуют на праздничном столе в этот период времени.

«Обычно на Новый год пельмени и карп в кисло-сладком соусе с рисом. У Китая на Новый год самый большой стол, там всё. Как правило, это рыба, рис, китайские пельмени и лапша», — заключил Островский.

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