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В Оренбурге запустили новые автобусные маршруты

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В мэрии Оренбурга заявили о запуске новой схемы движения маршрутов общественного транспорта с 1 февраля.
В Оренбурге запустили новые автобусные маршруты
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.

Как отметили в мэрии, изменились номера маршрутов и схемы движения автобусов.

Подробнее о нововведениях можно узнать на интернет-портале Оренбурга.

Также стало известно, что во Владивостоке в апреле на городские маршруты выйдет первый троллейбус с увеличенным автономным ходом, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Всего мэрия заключила муниципальный контракт на поставку 16 подобных троллейбусов.

«Во Владивостоке будет полностью обновлён весь троллейбусный парк. Закупить транспорт позволил специальный казначейский кредит, выделенный Приморью из федерального бюджета», — заявил мэр Владивостока Константин Шестаков.

Ранее сообщалось, что из Челябинска запустят 50 новых автобусов в город-спутник Копейск.

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