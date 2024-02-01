Госдума приняла проект обращения к конгрессу США по поводу сбитого ВСУ Ил-76

Депутаты Государственной думы России в ходе пленарного заседания приняли проект обращения к конгрессу Соединённых Штатов с призывом осудить теракт Вооружённых сил Украины, которые сбили самолёт Ил-76 в Белгородской области.

Об этом информирует РИА Новости.

1 февраля в Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США с призывом осудить теракт украинских военных.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.