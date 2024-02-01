СК: в районе крушения Ил-76 нашли 116 фрагментов ракет с английскими надписями
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Об этом информирует Следственный комитет России.
Уточняется, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.