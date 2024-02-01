СК: в районе крушения Ил-76 нашли 116 фрагментов ракет с английскими надписями

В районе крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, было обнаружено 116 фрагментов двух зенитных ракет с надписями на английском языке.

globallookpress.com

Об этом информирует Следственный комитет России. Уточняется, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными был сбит над Белгородской областью американской системой Patriot.