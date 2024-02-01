В Хабаровском крае откроют центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ
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Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на Министерство образования и науки края.
Центры появятся в школе-интернате №6 Хабаровска, где учатся воспитанники с нарушениями слуха, и в школе-интернате №11 для детей с интеллектуальными нарушениями в посёлке городского типа Ванино.
Детям помогут освоить востребованные профессии. Образовательные пространства модернизируют и оснастят современным специализированным интерактивным оборудованием.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве.