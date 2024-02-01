В Хабаровском крае откроют центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ

В двух школах-интернатах Хабаровского края в 2024 году откроют центры профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Их создание будет выполнено в рамках национального проекта «Образование».

Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на Министерство образования и науки края.

Центры появятся в школе-интернате №6 Хабаровска, где учатся воспитанники с нарушениями слуха, и в школе-интернате №11 для детей с интеллектуальными нарушениями в посёлке городского типа Ванино.

Детям помогут освоить востребованные профессии. Образовательные пространства модернизируют и оснастят современным специализированным интерактивным оборудованием.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве.