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В Хабаровском крае откроют центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ

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В двух школах-интернатах Хабаровского края в 2024 году откроют центры профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Их создание будет выполнено в рамках национального проекта «Образование».
В Хабаровском крае откроют центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ
  • Gettyimages.ru
  • © OwenPrice

Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на Министерство образования и науки края.

Центры появятся в школе-интернате №6 Хабаровска, где учатся воспитанники с нарушениями слуха, и в школе-интернате №11 для детей с интеллектуальными нарушениями в посёлке городского типа Ванино.

Детям помогут освоить востребованные профессии. Образовательные пространства модернизируют и оснастят современным специализированным интерактивным оборудованием.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве.

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