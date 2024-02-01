«Руспродсоюз»: доля импортной соли в России увеличилась до 33,6% в 2023 году

В ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что по итогам прошлого года доля импортной соли на российском рынке увеличилась до 33,6%.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Доля импортной соли на рынке России по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ассоциации, соль в Россию импортируют из Казахстана, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Ирана. При этом основными поставщиками являются Казахстан и Белоруссия.

Россия в Россельхознадзоре сообщили, что Россия с начала года ввезла 60,7 млн куриных яиц.