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«Руспродсоюз»: доля импортной соли в России увеличилась до 33,6% в 2023 году

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В ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что по итогам прошлого года доля импортной соли на российском рынке увеличилась до 33,6%.
«Руспродсоюз»: доля импортной соли в России увеличилась до 33,6% в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sebalos

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Доля импортной соли на рынке России по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ассоциации, соль в Россию импортируют из Казахстана, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Ирана. При этом основными поставщиками являются Казахстан и Белоруссия.

Россия в Россельхознадзоре сообщили, что Россия с начала года ввезла 60,7 млн куриных яиц.

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