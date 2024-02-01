«Руспродсоюз»: доля импортной соли в России увеличилась до 33,6% в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Sebalos
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
«Доля импортной соли на рынке России по итогам 2023 года выросла с 31,1% до 33,6%», — говорится в сообщении.
Как рассказали в ассоциации, соль в Россию импортируют из Казахстана, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Ирана. При этом основными поставщиками являются Казахстан и Белоруссия.
Россия в Россельхознадзоре сообщили, что Россия с начала года ввезла 60,7 млн куриных яиц.